Ojeda dijo que radicará denuncia en Fiscalía y que "Orsi tiene que explicar si llamó a Riorda, si le pidió explicaciones"

Según el candidato, el asesor no respondió las llamadas, "lo llamó medio periodismo uruguayo y no atendió a nadie. El Frente con todos estos indicios se limitó a decir que esto era falso, pero no dio ninguna explicación".

El colorado comentó que Quarq SAS S.A pauta publicidad oficial de Orsi y que el dueño de la empresa es socio de Riorda en el trabajo electoral. "Mi conclusión es que Yamandú Orsi tiene que explicar si llamó a Riorda, tiene que explicar si le pidió explicaciones, tiene que explicar qué le dijo y cómo explica que su principal asesor de su mesa chica esté directamente involucrado en una campaña negativa de la peor calaña que parece uruguaya".

Y añadió: "Esto significa que el Frente Amplio está dispuesto a hacer todo lo posible para que no le cambien la elección que tenía armada (..) quieren evitar a toda costa que pasemos nosotros".