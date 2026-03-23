RECIBÍ EL NEWSLETTER
ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR Y FRAUDE

Ofrecía puestos de trabajo, pactaba entrevistas y robaba datos de los candidatos para pedir préstamos: fue condenada

Con la maniobra, la organización criminal encabezada por la mujer obtuvo unos 6 millones de pesos.

celular-antel-portabilidadç

Una mujer fue condenada a tres años de cárcel por asociación para delinquir y fraude a través de falsas entrevistas de trabajo. Encabezaba una organización que operó al menos desde octubre de 2024 hasta febrero de 2026.

La organización publicaba avisos de ofertas laborales para choferes y guardias de seguridad VIP. Las personas que buscaban este tipo de trabajos postulaban y eran llamadas a una entrevista que se realizaba en espacios de cowork o en restaurantes.

Los candidatos llevaban consigo documentación que se les solicitaba y esto luego era utilizado por los estafadores para sacar préstamos en diferentes entidades bancarias.

clausuran comercio en cordon por no cumplir condiciones de higiene e incautan contrabando por $8 millones
Seguí leyendo

Clausuran comercio en Cordón por no cumplir condiciones de higiene e incautan contrabando por $8 millones

En total, obtuvieron 6 millones de pesos a través de esta maniobra.

La condena de la mujer es por asociación para delinquir y reitarados delitos de fraude informático, porque utilizaban una estructura de líneas telefónicas y conexión a internet para realizar los llamados laborales falsos, las entrevistas y las transferencias bancarias.

Temas de la nota

Lo más visto

Meteorología emitió aviso especial por precipitaciones abundantes y puntualmente copiosas; prevé acumulados de 100 mm
DE 60 A 100 MM EN 12 HORAS

Meteorología emitió aviso especial por precipitaciones abundantes y puntualmente copiosas; prevé acumulados de 100 mm
FRAY BENTOS-RÍO NEGRO

Trabajadoras sexuales reciben capacitación para brindar servicios a personas con discapacidad
EN BAYGORRIA

Gobierno convoca a inversores y pequeños ahorristas desde USD200 para financiar nueva planta de energía solar
AEROPUERTO LAGUARDIA, NY

Un avión chocó con un camión de bomberos en un aeropuerto de Nueva York; murieron el piloto y el copiloto
MÁS DE 18 VAINAS EN LA ESCENA

Un hombre está grave tras ser baleado en la cabeza cuando salía de un supermercado en el barrio Casavalle

Te puede interesar

Gobierno convoca a inversores y pequeños ahorristas desde USD200 para financiar nueva planta de energía solar video
EN BAYGORRIA

Gobierno convoca a inversores y pequeños ahorristas desde USD200 para financiar nueva planta de energía solar
Orsi anunció rebaja del IMESI en combustibles hasta 60 kilómetros de la frontera video
DESDE EL 1 DE MAYO

Orsi anunció rebaja del IMESI en combustibles hasta 60 kilómetros de la frontera
Valdomir dijo que es buena noticia la posibilidad de invertir en planta de UTE y no en iniciativas de dudosa rentabilidad video
SEBASTIÁN VALDOMIR

Valdomir dijo que "es buena noticia" la posibilidad de invertir en planta de UTE y no "en iniciativas de dudosa rentabilidad"

Dejá tu comentario