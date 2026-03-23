Una mujer fue condenada a tres años de cárcel por asociación para delinquir y fraude a través de falsas entrevistas de trabajo. Encabezaba una organización que operó al menos desde octubre de 2024 hasta febrero de 2026.
Ofrecía puestos de trabajo, pactaba entrevistas y robaba datos de los candidatos para pedir préstamos: fue condenada
Con la maniobra, la organización criminal encabezada por la mujer obtuvo unos 6 millones de pesos.
La organización publicaba avisos de ofertas laborales para choferes y guardias de seguridad VIP. Las personas que buscaban este tipo de trabajos postulaban y eran llamadas a una entrevista que se realizaba en espacios de cowork o en restaurantes.
Los candidatos llevaban consigo documentación que se les solicitaba y esto luego era utilizado por los estafadores para sacar préstamos en diferentes entidades bancarias.
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En total, obtuvieron 6 millones de pesos a través de esta maniobra.
La condena de la mujer es por asociación para delinquir y reitarados delitos de fraude informático, porque utilizaban una estructura de líneas telefónicas y conexión a internet para realizar los llamados laborales falsos, las entrevistas y las transferencias bancarias.
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