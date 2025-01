Oficialismo y oposición no se pusieron de acuerdo para votar una declaración conjunta sobre situación de Venezuela

Finalmente no hubo acuerdo con los legisladores del Frente Amplio y la declaración aprobada fue la del oficialismo, con 6 votos a favor y 4 en contra.

VOTACIÓN

Tras menos de dos horas de debate se sometió a votación la declaración que plantearon los legisladores del oficialismo, y que se aprobó con 6 votos en 10 legisladores presentes. Los cuatro del Frente Amplio votaron de forma negativa esta declaración que tenía básicamente cuatro puntos: califica al régimen de Maduro como "una dictadura", sostiene que su asunción el 10 de enero es "un golpe de Estado", denuncia "las violaciones a los derechos humanos" incluyendo "la detención y desaparición de un ciudadano uruguayo", y promueve "un proceso de paz que termine con la asunción de Edmundo González Urrutia como presidente" de acuerdo al resultado de las elecciones de julio de 2024.

La declaración que propuso el Frente Amplio no se llegó a votar porque había sido aprobada la primera, la del oficialismo. Esta declaración, la del FA, decía que "el gobierno venezolano ha profundizado su alejamiento de la Constitución de 1999", que "la asunción de Maduro erosionan la legitimidad del resultado electoral" y reclama el "respeto a los derechos humanos en Venezuela". También promueve un "diálogo internacional" que tienda hacia "la recuperación democrática".

Graciela Bianchi

La senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi fue la primera en hablar y aseguró que “en Venezuela los días no se cuentan por calendario, se cuentan por muertos y torturados, todos los días”.

“No queremos más baño de sangre, queremos una hoja de ruta, una salida pacífica, convencer al régimen de Maduro de que debe dejar el poder”, agregó la legisladora, al destacar que no está de acuerdo con una intervención militar para derrocar a Nicolás Maduro.

“La pregunta entonces es cómo. ¿Una invasión extranjera? No. ¿Por la fuerza? No. El pueblo venezolano no resiste más”, dijo Bianchi.

“Lo que pedimos es que el Parlamento uruguayo se esfuerce en sacar una declaración para sumarnos a la comunidad internacional”, dijo, sobre la convocatoria de este martes a la Comisión Permanente para votar una declaración conjunta.

En otro momento de su intervención, Bianchi dijo incluso que estaría de acuerdo con que Maduro se refugie en otro país, como lo han hecho antes otros dictadores: “Tómense un avión, váyanse con los millones de dólares que se robaron”.

Pedro Jisdonian

El diputado del Partido Nacional Pedro Jisdonian cuestionó a la oposición por no pronunciarse claramente contra el régimen de Maduro. “Yo no puedo mirar para el costado cuando veo lo que pasa en Venezuela, o plantear declaraciones edulcoradas”, dijo el legislador, y agregó: “No se puede ser tan ciego, tan mezquino y tan lacayo de un gobierno tirano y de un dictador”.

"Desde el Partido Nacional siempre hemos sido defensores de la democracia. Otro tienen otra trayectoria", apuntó Jisdonian.

Daniel Caggiani

El senador Daniel Caggiani del Frente Amplio anunció de manera formal que no se había llegado a un acuerdo con el oficialismo para votar una declaración conjunta sobre Venezuela. "A veces las acciones nos unen y las palabras nos dividen. No hemos podido condensar una declaración común", dijo el legislador del MPP. "Algunos trabajan para los acuerdos y otros para los desacuerdos", insistió.

Sobre la situación en Venezuela, dijo. "Se ha profundizado el alejamiento de la Constitución de Venezuela. La juramentación de Maduro tiene un problema de legitimidad de origen. Creo que esa legitimidad de origen, del resultado electoral, cuestiona el tránsito democrático en Venezuela".

El gobierno de Lacalle Pou recibió días atrás a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Casi toda la comunidad internacional advierte del fraude en Venezuela y considera a González Urrutia como vencedor de las elecciones de julio del año pasado.