ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS

OEA anuncia un Consejo Permanente extraordinario sobre Venezuela para este martes

Aunque la organización con sede en Washington sigue considerando al país como miembro, Venezuela dejó de participar en los trabajos de la Organización de Estados Americanos.

La Organización de Estados Americanos (OEA) anunció la celebración de un Consejo Permanente extraordinario sobre Venezuela este martes, a las 10.00 (15H00 GMT), tras la incursión militar estadounidense que acabó con la captura y salida del país del presidente Nicolás Maduro.

La reunión fue convocada por la presidencia actual del máximo órgano de la OEA, actualmente en manos de Colombia, según el orden del día consultado este domingo por la AFP.

La incursión militar, que incluyó bombardeos en Caracas y sus alrededores, se produjo el sábado en la madrugada y acabó con la exfiltración de Maduro y su esposa, ambos ingresados en una cárcel de Nueva York a la espera de juicio.

AFP
La presidenta interina de Venezuela pagará "un precio muy alto" si "no hace lo correcto", dice Trump

La operación militar provocó inquietud en América Latina y el Caribe, y protestas de los países de izquierdas como Colombia, Brasil o México.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró tras la operación militar que su país "gobernará" a distancia Venezuela.

El gobierno chavista reaccionó con el nombramiento como presidenta interina de la hasta entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Separadamente, Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España (que es país observador en la OEA) rechazaron este domingo en una carta pública difundida por Bogotá "cualquier intento de control" sobre Venezuela.

Venezuela abandonó la OEA en abril de 2017, pero luego la asamblea nacional, en manos de la oposición, desconoció la decisión de Maduro.

Aunque la organización con sede en Washington sigue considerando al país como miembro, Venezuela dejó de participar en los trabajos de la OEA.

El Consejo Permanente de la organización a su vez desconoció las elecciones presidenciales de 2024, ganadas por Maduro, un resultado también contestado por Estados Unidos o la Unión Europea.

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, pidió el sábado una "salida pacífica" a la crisis venezolana.

FUENTE: AFP

