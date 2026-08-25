Oddone destacó importancia de proyecto sobre competitividad que se vota este miércoles en el Senado: "Traza un rumbo"

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, destacó la importancia del proyecto de ley de competitividad que está a estudio del Parlamento. Indicó que esta nueva iniciativa ayudará a favorecer el comercio y reducir el costo de vida.

Este miércoles la trata el plenario del Senado. "Tenemos la expectativa, por lo que nos dicen los compañeros legisladores del Frente Amplio, que va a tener una buena aprobación, así que estamos muy contentos", dijo.

"Es importante porque traza un rumbo en materia de reformas en el sector público, y de reformas en cómo se vincula el sector privado que van a generar menos burocracias, que van a favorecer el comercio, que van a reducir el costo de vida o van a facilitar la reducción del costo de vida", dijo Oddone.

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"Estamos eliminando varios aspectos de la regulación que son redundantes y estamos facilitando otros que van a ayudar a la competitividad del país", añadió.

CIERRE DE FNC EN MINAS

El ministro también habló del cierre de la planta de FNC en Minas y dijo que la decisión ya estaba tomada desde el año 2024.

"La decisión que había tomado en 2024, que la postergó porque era un año electoral, la está tomando ahora", sostuvo Oddone.

También afirmó que es una "situación preocupante" para el gobierno y que trabajan con la empresa "para poder fortalecer la decisión de inversión que tienen en Montevideo, donde van a absorber parte de esos trabajadores de Minas, para fortalecer el mantenimiento de la operación en Paysandú a partir del 1 de enero del año que viene, la parte de la maltería".

HIF GLOBAL

Oddone indicó que el gobierno trabaja de "manera integrada" para concretar el proyecto de HIF Global en Uruguay. Detalló que la decisión final está principalmente en manos de privados.

"Salvo en el tema energético que faltan cerrar algunas cosas, que es parte de la discusión de estos días, en los demás temas, el gobierno ha mostrado toda la flexibilidad y toda la atención para que la inversión se concrete. Dependerá de condiciones de mercado, si la empresa tiene la demanda y considera que es el momento oportuno para hacerla, pero somos optimistas en que por ahora las cosas van bien", fue lo expresado por el ministro.