Csukasi: "Hay elementos donde sentirán que no damos la talla o que no estamos haciendo lo que la militancia exige"

La vicecanciller Valeria Csukasi habló este martes en el día del comité de base sobre la posición de Uruguay con respecto al conflicto en Medio Oriente. Ante los militantes, la subsecretaria de Relaciones Exteriores dijo que como parte del gobierno explicó la postura del Poder Ejecutivo. "Hay un montón de elementos en donde ustedes sentirán que no damos la talla o que no estamos haciendo lo que la militancia exige, pero los errores salen de la honestidad de la gestión", expresó.

"La posición del gobierno sobre la guerra en Palestina y en Gaza ha sido muy clara. Capaz que el problema es que cuando se explica atomizada en demasiadas entrevistas, en demasiados eventos, no se termina de comprender que se ha hablado de matanza, se ha hablado de crimen en masacre, se ha hablado de crímenes de guerra...", aseguró Csukasi, cuando fue interrumpida por uno de los militantes.

Al retomar su exposición, la vicecanciller sostuvo que en el conflicto ha habido un "uso de la fuerza desmedido", cuando, en principio, comenzó como "legítima defensa" por parte de Israel tras los atentados del 7 de octubre de 2023. "Lo que surge, supuestamente, luego es una legítima defensa de Israel que, obviamente, tres años después ya ha excedido lo que es el concepto mismo desde el Derecho Internacional de la legítima defensa", afirmó.

"El gobierno no ha hablado de genocidio. Eso es cierto", dijo y reconoció que la militancia espera que se hable de genocidio; "sin embargo, en ese posicionamiento que ha tomado Uruguay, la definición pasa por una base que es más jurídica, que tiene que ver con la convención sobre genocidio y lo que establece como los pilares para que se constituya el genocidio, y el entendimiento de que si bien ha habido manifestaciones que son extremadamente complejas en este escenario, y tuvimos algunas recientemente, (...) no hay una manifestación clara del gobierno de Israel que lleve a clasificar lo que sucede como genocidio, porque para que eso sucediera tendría que configurarse una voluntad de exterminar a lo que está del otro lado".

Finalmente, Csukasi instó a conversar los temas en persona y no a través de los medios de comunicación. "Tenemos que encontrar la forma de no hablarnos por la prensa, de no hablarnos por las redes sociales. Nos conocemos todos en este país", indicó. "No nos puede pasar que en este mundo, en un país en donde venimos de este tipo de militancia, donde se habla con la gente, estemos perdiendo la capacidad de interactuar entre nosotros y nosotras, y estemos empezando a depender de una agenda que nos marcan de otros lugares", agregó.

Por último, la jerarca dijo: "Tengámonos fe. Yo sé que lo que estamos haciendo no es perfecto. Yo sé que el gobierno ha cometido errores. Hay un montón de elementos en donde ustedes sentirán que no damos la talla o que no estamos haciendo lo que la militancia exige, pero los errores salen de la honestidad de la gestión. Lo que no puede suceder es que nos fagocitemos entre nosotros".

"Compartiremos o no compartiremos a donde estamos yendo, no tenemos por qué estar de acuerdo en todo, pero por lo menos sepamos que queremos llegar a algo concreto y que estos no son pasos escondidos y sin mucha lógica", concluyó.