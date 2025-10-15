RECIBÍ EL NEWSLETTER
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

Ocupan la Facultad de Arquitectura por más presupuesto y dan clases en la calle

La ocupación de la Facultad de Arquitectura la realizan el gremio de estudiantes y los sindicatos de docentes y funcionarios. Dan clases en la calle este miércoles y el jueves.

facultad-de-arquitectura-ocupada-octubre-15

La Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República fue ocupada este miércoles a primera hora de la mañana.

La ocupación la realizan el gremio de estudiantes y los sindicatos de docentes y de funcionarios.

Reclaman mayor presupuesto para la Universidad en general y cuestionan la asignación de recursos dispuesta por el gobierno para el quinquenio 2026-2030.

Ignacio Pons, del gremio de estudiantes, dijo al programa Arriba Gente que la ocupación se mantendrá hasta el jueves a la hora 18.

Mientras tanto se dictarán clases en la calle, por bulevar Artigas, además de realizar diversas actividades de divulgación del conflicto y la medida sindical de protesta.

El proyecto de ley de presupuesto nacional se termina de votar por estas horas en Diputados, y pasa al Senado, donde tiene 45 días más de debate antes de su aprobación. Si hay modificaciones al proyecto, volverá a Diputados para su aprobación definitiva.

Temas de la nota

Lo más visto

Maldonado: pagó el alquiler de una vivienda y tras llegar con la mudanza descubrió que lo habían estafado
HAY UN CONDENADO

Maldonado: pagó el alquiler de una vivienda y tras llegar con la mudanza descubrió que lo habían estafado
PLANIFICÓ FUGARSE, PERO NO CONCRETÓ

Hallan en Salto el auto de Laurta, autor del doble femicidio de su expareja y exsuegra, y el crimen del remisero
CERRITO DE LA VICTORIA

Adolescente de 15 años está grave en CTI tras recibir un disparo accidental en la cabeza con una chumbera
TELEVISIÓN

Gran Hermano Uruguay: los detalles del programa que se estrena en 2026 por la pantalla de Canal 10
declaración

Pablo Laurta habló por primera vez tras su detención por triple homicidio: "Todo fue por justicia"

Te puede interesar

Histórico: senadores votan este miércoles el proyecto de ley de eutanasia, ya aprobado en Diputados video
SIGA El DEBATE EN VIVO

Histórico: senadores votan este miércoles el proyecto de ley de eutanasia, ya aprobado en Diputados
Pablo Laurta habló con Canal 9 Litoral. video
declaración

Pablo Laurta habló por primera vez tras su detención por triple homicidio: "Todo fue por justicia"
Debate en el Senado sobre la designación de Carolina Ache como embajadora. video
EN VIVO

Senado debate ahora la votación de Ache como embajadora en Portugal

Dejá tu comentario