Ocupan la Facultad de Arquitectura por más presupuesto y dan clases en la calle

La Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República fue ocupada este miércoles a primera hora de la mañana.

La ocupación la realizan el gremio de estudiantes y los sindicatos de docentes y de funcionarios.

Reclaman mayor presupuesto para la Universidad en general y cuestionan la asignación de recursos dispuesta por el gobierno para el quinquenio 2026-2030.

Ignacio Pons, del gremio de estudiantes, dijo al programa Arriba Gente que la ocupación se mantendrá hasta el jueves a la hora 18.

Mientras tanto se dictarán clases en la calle, por bulevar Artigas, además de realizar diversas actividades de divulgación del conflicto y la medida sindical de protesta.

El proyecto de ley de presupuesto nacional se termina de votar por estas horas en Diputados, y pasa al Senado, donde tiene 45 días más de debate antes de su aprobación. Si hay modificaciones al proyecto, volverá a Diputados para su aprobación definitiva.