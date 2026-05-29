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Octavos de la Copa Sudamericana: Nacional enfrenta a Tigre y si pasa se cruza con Montevideo City Torque

Este viernes se sortearon los cruces de los octavos de final de la Copa Sudamericana y a Nacional le tocó Tigre de Argentina. Si lo pasa, lo espera Montevideo City Torque.

Nacional vs. Montevideo City Torque. Foto: FocoUy

Nacional vs. Montevideo City Torque. Foto: FocoUy

Los octavos de final de la Copa Sudamericana se sortearon este viernes y allí se definió el futuro rival de Nacional: Tigre, de Argentina.

La suerte quiso también que si Nacional pasa la serie de eliminación con Tigre, se cruce luego con Montevideo City Torque.

Así quedaron todos las llaves y cruces posteriores de la Copa Sudamericana:

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