Los octavos de final de la Copa Sudamericana se sortearon este viernes y allí se definió el futuro rival de Nacional: Tigre, de Argentina.
Octavos de la Copa Sudamericana: Nacional enfrenta a Tigre y si pasa se cruza con Montevideo City Torque
Este viernes se sortearon los cruces de los octavos de final de la Copa Sudamericana y a Nacional le tocó Tigre de Argentina. Si lo pasa, lo espera Montevideo City Torque.
La suerte quiso también que si Nacional pasa la serie de eliminación con Tigre, se cruce luego con Montevideo City Torque.
Así quedaron todos las llaves y cruces posteriores de la Copa Sudamericana:
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