Ocho personas detenidas en Santa Catalina por ocupación ilegal de terrenos

De los más de 30 indagados, cinco fueron imputados por asociación para delinquir, porque, a juicio de la Fiscalía, organizaron la ocupación.

Otros fueron formalizados por usurpación. A algunos también se les agregaron los delitos de robo de energía, hurto de madera para la construcción de las casas, incendio y tala, se informó desde la Fiscalía. La investigación lleva más de 30 personas imputadas.

Este jueves hubo un operativo en el asentamiento que tiene una extensión de 76 hectáreas y en el que viven aproximadamente 250 familias. Los padrones corresponden a distintos propietarios.

Ocho personas fueron detenidas y declararán ante el fiscal Diego Pérez, bajo la sospecha de usurpación y robo de electricidad.

En el lugar, los ocupantes reflejaron su preocupación por el acceso a la vivienda.

Silvana y Mónica son dos vecinas del barrio, una llegó hace unos días y la otra seis meses atrás, con un denominador común, no tienen trabajo y no pueden pagar un alquiler. Ambas tienen hijos pequeños y no quieren irse a vivir a la calle.

Los delegados del barrio procuran que se les asigne otro terreno para conformar una cooperativa y construir.

En diálogo con Subrayado, Jessica Delgado, referente de la zona, reclamó retomar el diálogo que venían manteniendo con el Ministerio de Vivienda y la Intendencia de Montevideo.