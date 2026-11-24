El padre de Soledad Barrera en la interpelación a la ministra Cristina Lustemberg.

Néstor Núñez, el padre (padrastro) de Soledad Barrera, fallecida en el caso de mala praxis por el que fue condenada la anestesista Inés Miralles, sigue desde las barras la interpelación a la ministra de Salud Pública Cristina Lustemberg en la cámara de Diputados.

La interpelación es por la decisión de la ministra de reducir de cinco a tres años la inhabilitación de Miralles, impuesta por la Comisión Honoraria de Salud en octubre de 2024.

Lustemberg decidió en octubre de 2025 reducir esa sanción, lo que generó el reclamo de la familia de Barrera hacia la ministra, seguido de llamados al Parlamento por parte de la oposición este año 2025, que ahora derivan en la interpelación.

El padre de Barrera le entregó en mano al presidente Orsi una carta en junio de este año en la que le solicita que se revise la decisión de Lustemberg y que vuelva a cinco años la sanción a Miralles. Siga aquí la interpelación en vivo: