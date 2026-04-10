Nuevo sistema de transporte metropolitano tendrá una velocidad promedio de 25 km/h; ahora es de 16

El gobierno se encuentra trabajando en el nuevo Sistema de Transporte Metropolitano con varios estudios en curso, que incluyen simulaciones de tránsito y desvíos por el diseño conceptual de los 50 kilómetros de corredores que se piensan construir.

Según detalló la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry , en el Parlamento esta semana, entre los estudios que se están realizando figuran el de impacto ambiental y social de la obra. A su vez, se está realizando una evaluación económica del proyecto, al tiempo que se instrumenta una consultoría sobre los impactos territoriales.

La red tendrá una velocidad promedio de 25 kilómetros por hora, cuando hoy los ómnibus circulando tienen una velocidad promedio de 16 kilómetros por hora.

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En el troncal Camino Maldonado, 8 de Octubre y 18 de Julio están previstas 30 frecuencias de bus cada dos minutos. En avenida Giannattasio, avenida Italia y 18 de Julio están previstas 15 frecuencias cada cuatro minutos.

Los ómnibus articulados miden 26 metros y pueden transportar hasta 220 pasajeros, contra 300 que podía transportar un tranvía.

En el nuevo esquema propuesto, la agencia metropolitana es quién define qué tipo de servicio quiere y la calidad, asumiendo la responsabilidad del financiamiento y la sostenibilidad económica para las empresas operadoras.

Según información a la que accedió Subrayado, los ingresos totales serán gestionados por la agencia metropolitana y se remunerará a las empresas a partir de un esquema de disponibilidad de flota con un pago por kilómetro, sujeto al cumplimiento de indicadores de calidad.

Hasta ahora, el fideicomiso que subsidia el transporte se paga a las empresas por pasajeros y no por kilómetros.