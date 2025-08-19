Nueve personas más fueron detenidas por las libretas de conducir irregulares en Cerro Largo

Otras nueve personas fueron detenidas en el marco de la investigación por las libretas de conducir irregulares que comenzó en Noblía , y que tuvo allanamientos en otras localidades de Cerro Largo .

El jefe de Policía de Cerro Largo, Ignacio González, informó que los detenidos son de los municipios de Noblía y Aceguá , pero hay personas oriundas de Montevideo y Canelones.

Cuatro son funcionarios de los municipios y los restantes son particulares, indicó y descartó que haya autoridades entre los detenidos.

Se aguarda por la imputación de la cinco personas detenidas el lunes.

"En Fraile Muerto estamos analizando toda la documentación y estamos trabajando", señaló el jefe.

Por su parte, el intendente de Cerro Largo, Christian Morel, resolvió separar del cargo de forma provisoria al actual director de la Policía Municipal, que en el gobierno anterior fue alcalde de Noblía. Esto se debe a que durante su alcaldía se dieron las maniobras irregulares con libretas de conducir. La decisión, dijo, la tomaron "en conjunto" y será por el tiempo que lleve la investigación.

"Si bien han pasado las horas y no ha sido llamado a declarar ni lo han implicado de ninguna manera, él insiste en su desconocimiento sobre esto que venía sucediendo. La Justicia será la que se encargará", dijo Morel.