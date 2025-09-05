RECIBÍ EL NEWSLETTER
Nueva reunión sobre seguridad entre el gobierno y partidos políticos: blancos llevan documento con propuestas

Este viernes de mañana en el edificio anexo de Presidencia se reúne la Comisión de Seguridad creada por el gobierno con los partidos políticos.

La Comisión de Seguridad creada por el gobierno de Yamandú Orsi para buscar acuerdos con todos los partidos políticos, se reúne este viernes de mañana en el edificio anexo de Presidencia (Torre Ejecutiva).

La reunión comenzó a la hora 9 y se estima que termine pasado el mediodía.

El Partido Nacional adelantó que sus representantes llevarán un documento con propuestas y medidas concretas que esperan sean aplicadas en el combate a la delincuencia.

Los representantes del Partido Nacional son el exministro del Interior Nicolás Martinelli, el exintendente de Maldonado Enrique Antía y el director de secretaría del Ministerio del Interior Luis Calabria.

El Ministerio del Interior inició un diálogo social con partidos políticos y organizaciones no gubernamentales para elaborar lo que llama Plan Nacional de Seguridad. Las reuniones serán hasta fin de año, luego se hará una síntesis y se plantearán medidas a largo plazo que comenzarían a aplicarse a comienzos de 2026.

