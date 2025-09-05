Nueva reunión sobre seguridad entre el gobierno y partidos políticos: blancos llevan documento con propuestas

La Comisión de Seguridad creada por el gobierno de Yamandú Orsi para buscar acuerdos con todos los partidos políticos , se reúne este viernes de mañana en el edificio anexo de Presidencia (Torre Ejecutiva).

La reunión comenzó a la hora 9 y se estima que termine pasado el mediodía.

El Partido Nacional adelantó que sus representantes llevarán un documento con propuestas y medidas concretas que esperan sean aplicadas en el combate a la delincuencia.

Los representantes del Partido Nacional son el exministro del Interior Nicolás Martinelli, el exintendente de Maldonado Enrique Antía y el director de secretaría del Ministerio del Interior Luis Calabria.

El Ministerio del Interior inició un diálogo social con partidos políticos y organizaciones no gubernamentales para elaborar lo que llama Plan Nacional de Seguridad. Las reuniones serán hasta fin de año, luego se hará una síntesis y se plantearán medidas a largo plazo que comenzarían a aplicarse a comienzos de 2026.