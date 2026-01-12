El meteorólogo Nubel Cisneros anunció una ola de calor que comienza a gestarse a partir de la tarde del próximo viernes con temperaturas máximas que oscilarán entre los 38° y 40°.
Nueva ola de calor a partir de la tarde del viernes: la temperatura máxima llegará a los 40°, anunció Nubel Cisneros
El meteorólogo dijo que habrá mucho calor este martes, miércoles y parte del jueves, cuando se registrará pasaje de nubosidad.
Las temperaturas mínimas estarán entre los 22° y 25°. "Vamos a estar con calor también durante la noche, eso es lo complicado con las olas de calor (...) difícil de conciliar el sueño", dijo.
En lo que respecta a este martes, el meteorólogo destacó que continuarán ascendiendo las temperaturas con una rotación de los vientos hacia el sector sureste.
Seguí leyendo
Un ahogamiento fatal y tres no fatales en menores en lo que va de 2026; supervisión de adultos "es fundamental"
"Mucho calor previsto martes, miércoles y parte del jueves. El jueves en la noche hay pasaje de nubosidad, es muy baja la posibilidad de que se genere algún tipo de fenómeno", destacó.
Temas de la nota
Lo más visto
la blanqueada
Incidentes en la previa de River Plate–Millonarios: un hincha baleado en zona del Parque Central
ACTUALIZACIÓN DE METEOROLOGÍA
Acumulados de lluvia caída el sábado: la máxima nacional fue en El Pinar con 105 milímetros
RUTA 3-SALTO
Dos vuelcos en la misma ruta, a pocos kilómetros y minutos de diferencia: dos mujeres y un niño politraumatizados
canelones
Homicidio en La Paz: iba en auto, lo perseguían en una moto, perdió el dominio e intentó huir a pie pero le dispararon
FAMILIARES PREOCUPADOS
Dejá tu comentario