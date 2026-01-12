Nueva ola de calor a partir de la tarde del viernes: la temperatura máxima llegará a los 40°, anunció Nubel Cisneros

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció una ola de calor que comienza a gestarse a partir de la tarde del próximo viernes con temperaturas máximas que oscilarán entre los 38° y 40°.

Las temperaturas mínimas estarán entre los 22° y 25°. "Vamos a estar con calor también durante la noche, eso es lo complicado con las olas de calor (...) difícil de conciliar el sueño", dijo.

En lo que respecta a este martes, el meteorólogo destacó que continuarán ascendiendo las temperaturas con una rotación de los vientos hacia el sector sureste.

"Mucho calor previsto martes, miércoles y parte del jueves. El jueves en la noche hay pasaje de nubosidad, es muy baja la posibilidad de que se genere algún tipo de fenómeno", destacó. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/2010824694795030954&partner=&hide_thread=false Nubel Cisneros anunció una ola de calor a partir de la tarde del próximo viernes. "Se va a extender hasta lunes, martes (...) temperaturas máximas que van a estar oscilando entre 38° y 40°", indicó. pic.twitter.com/JDlMzqt7TV — Subrayado (@Subrayado) January 12, 2026

