"Nueva etapa" para Perú, promete Keiko Fujimori tras proclamación oficial de su triunfo

Keiko Fujimori afirmó este viernes que empieza una "nueva etapa" para Perú, después que la justicia electoral de su país la proclamara oficialmente como presidenta electa para el período 2026-2031.

El anuncio cierra un capítulo importante de los ajustados comicios en el país, que busca dejar atrás una década de inestabilidad política. Su victoria por un estrecho margen había sido confirmada el lunes con la conclusión del escrutinio.

"Hoy comienza una nueva etapa para el Perú", dijo la mandataria electa, de 51 años, en una declaración a la prensa en la sede de su partido, Fuerza Popular, en Lima. Una etapa de "responsabilidad, de diálogo y de resultados", agregó.

Seguí leyendo El gobierno de Orsi felicitó a Keiko Fujimori por su victoria en las elecciones presidenciales de Perú

"Perú necesita recuperar el orden en sus calles, en sus instituciones y el Estado".

Poco antes, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo, había proclamado a "Keiko Sofía Fujimori Higuchi como presidente de la República" para el período 2026-2031.

La hija del expresidente Alberto Fujimori, fallecido en 2024, tendrá el reto de combatir la criminalidad en auge y estimular una economía que crece por debajo de su potencial, y que en los próximos meses podría verse afectada por el fenómeno climático El Niño.

Según el escrutinio final del balotaje del 7 de junio, la líder conservadora obtuvo 50,135% frente al 49,865% de su rival izquierdista Roberto Sánchez.

"Más allá de la alegría de este resultado, no vamos a esperar un minuto más porque estamos aquí para resolver los problemas del país y empezar a tomar decisiones", dijo este viernes, al prometer empeño en la transición. "Sabemos que los ciudadanos esperan resultados", dijo.

"Papá Fujimori"

Perú ha tenido ocho presidentes diferentes desde 2016. Varios de ellos fueron destituidos por el Congreso o renunciaron antes de correr la misma suerte.

"Es penoso y vergonzoso para nosotros como ciudadanos no tener autoridades con carácter y compromiso" para sacar el país adelante, dijo a la AFP Janet, una ama de casa de 50 años que deposita en Keiko "las mejores expectativas".

Como ella, decenas de seguidores celebraron eufóricos la proclamación afuera del partido, llevando pancartas y camisetas con la cara de la futura presidenta.

Su victoria marca el regreso del fujimorismo al poder, un cuarto de siglo después de la caída de su padre, el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), cuyo legado divide profundamente a los peruanos.

"Él desapareció el terrorismo, por eso yo le llamo papá Fujimori. Gracias a él existen carreteras asfaltadas, colegios en el campo, donde nadie iba", dijo a periodistas Marta Palomino Quispe, quien era adolescente cuando Fujimori padre gobernó Perú.

Mientras sus partidarios elogian que haya estabilizado la economía y derrotado a las guerrillas que desangraron al país en los años 1980 y 1990, sus detractores recuerdan sus condenas por corrupción y violaciones a los derechos humanos.

Rival cuestiona resultados

El conteo de la segunda vuelta demoró tres semanas en completarse, y desde que perdió la delantera el izquierdista Sánchez ha cuestionado la legitimidad de los resultados.

Heredero político del exmandatario Pedro Castillo, que está preso tras un fallido autogolpe de Estado en 2022, Sánchez alega irregularidades en los votos del exterior.

El JNE ya rechazó un pedido para anular estos votos por considerar infundadas sus alegaciones y Sánchez acudió esta semana a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuestionando los resultados.

Pero apenas se conoció el resultado del escrutinio el lunes, numerosas autoridades extranjeras ya empezaron a felicitar públicamente a Fujimori.

Estados Unidos dijo que "espera profundizar la colaboración" con su gobierno cooperar en materia de seguridad, inversiones y comercio.

"El Perú se suma al bloque de países que en la región decidimos plantarnos frente al socialismo y trabajar juntos en la defensa de la libertad", dijo por su parte el mandatario argentino, Javier Milei.

Desde Chile, el ultraderechista José Antonio Kast le prometió trabajar "por una agenda de seguridad y desarrollo común".

Y el presidente electo de Colombia, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, elogió su "patriotismo" y su "valor".

Keiko también recibió el saludo público del presidente izquierdista de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

"Cuente con Brasil para construir juntos una América del Sur más próspera, integrada, democrática y soberana", escribió el izquierdista en X.

FUENTE: AFP