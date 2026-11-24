A partir de las 8:30 horas de este martes se modificó el sentido de circulación de algunas calles de la zona de Malvín.

Juan Espinosa se flechó desde Pérez Gomar hacia Rivera, y en el otro sentido, desde Pérez Gomar hacia Delmiro Costa.

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Ramos se flechó desde Batlle y Ordóñez hacia Pérez Gomar, y Guiebrayugos desde Candelaria hacia 18 de Diciembre.

Estas modificaciones forman parte de un proyecto que implementa cambios para mejorar la seguridad vial en la zona de Malvín y Buceo, un entorno con crecientes problemas de circulación.

Los cambios fueron presentados al Concejo Vecinal Nº7 y aprobados por los representantes locales.

Las nuevas condiciones de circulación y seguridad serán monitoreadas y se realizarán los ajustes que resulten necesarios. Posteriormente, se avanzará con las siguientes etapas del proyecto, que serán anunciadas oportunamente.