A partir de las 8:30 horas de este martes se modificó el sentido de circulación de algunas calles de la zona de Malvín.
A partir de este martes rigen cambios en el sentido de circulación de algunas calles de la zona de Malvín
Las modificaciones forman parte de un proyecto que implementa cambios para mejorar la seguridad vial en la zona de Malvín y Buceo, un entorno con crecientes problemas de circulación.
Aguirre, Lecube y Asamblea, quedaron flechadas desde Amazonas hacia Solano López.
Juan Espinosa se flechó desde Pérez Gomar hacia Rivera, y en el otro sentido, desde Pérez Gomar hacia Delmiro Costa.
Tránsito en Punta del Este: Intendencia de Maldonado modificó la circulación en varias calles
Ramos se flechó desde Batlle y Ordóñez hacia Pérez Gomar, y Guiebrayugos desde Candelaria hacia 18 de Diciembre.
Estas modificaciones forman parte de un proyecto que implementa cambios para mejorar la seguridad vial en la zona de Malvín y Buceo, un entorno con crecientes problemas de circulación.
Los cambios fueron presentados al Concejo Vecinal Nº7 y aprobados por los representantes locales.
Las nuevas condiciones de circulación y seguridad serán monitoreadas y se realizarán los ajustes que resulten necesarios. Posteriormente, se avanzará con las siguientes etapas del proyecto, que serán anunciadas oportunamente.
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