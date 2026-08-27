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HASTA 22.35

Nueva actualización de Meteorología por tormentas fuertes y puntualmente severas y tormentas puntualmente fuertes

El fenómeno que rige hasta la hora 22.35 podrá estar acompañado por precipitaciones copiosas en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.

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Rige nueva actualización de Meteorología por tormentas fuertes y puntualmente severas y tormentas puntualmente fuertes.

El fenómeno que rige hasta la hora 22.35 podrá estar acompañado por precipitaciones copiosas en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.

Las principales localidades afectadas por la advertencia naranja son:

inumet actualizo la advertencia naranja y amarilla por tormentas fuertes y puntualmente severas
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Inumet actualizó la advertencia naranja y amarilla por tormentas fuertes y puntualmente severas

Cerro Largo: Todo el departamento.

Durazno: La Paloma.

Rivera: Arroyo Blanco, Las Flores, Moirones, Paso Hospital y Vichadero.

Rocha: Cebollatí.

Tacuarembó: Ansina, Caraguata, Clara, La Hilera, Las Toscas, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera y San Gregorio de Polanco.

Treinta y Tres: Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres, Ejido de Treinta y Tres, General Enrique Martínez, Isla Patrulla, Mendizábal, Rincón, Santa Clara de Olimar, Treinta y Tres y Vergara.

Las principales localidades afectadas por la advertencia amarilla son:

Durazno: Aguas Buenas, Blanquillo, Las Palmas, Rossell y Rius y San Jorge.

Florida: Cerro Chato y Nico Pérez.

Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía, Colón, José Batlle y Ordoñez, José Pedro Varela, Mariscala, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur, Villa Serrana y Zapicán.

Maldonado: Aiguá y Los Talas.

Paysandú: Tambores.

Rivera: Amarillo, Cerro Pelado , Cerros de la Calera, La Puente y Minas de Corrales.

Rocha: 18 de Julio, 19 de Abril, Aguas Dulces, Barra de Valizas, Barra del Chuy, Barrio Pereira, Barrio Torres, Cabo Polonio, Capacho, Castillos, Chuy, La Coronilla, La Esmeralda, Lascano, Palmares de Castillos, Palmares de la Coronilla, Puente Valizas, Puimayen, Punta del Diablo, San Luis Al Medio y Velázquez.

Tacuarembó: Achar, Cerro Chato, Curtina, Paso Bonilla, Sauce de Batoví y Tacuarembó.

Treinta y Tres: Cerro Chato, María Albina, Valentines y Villa Sara.

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