MAL TIEMPO

Se amplía la doble advertencia naranja y amarilla por tormentas fuertes y algunas puntualmente fuertes

La doble advertencia naranja y amarilla es por tormentas fuertes en la zona de más riesgo, y algunas puntualmente fuertes en la zona con fenómenos menos adversos. Los detalles.

TORMENTA-CERRO-LARGO-SILVIA

A media mañana la advertencia naranja fue actualizada y se extendió la zona afectada, (ver mapa).

Advertencia naranja

“Un frente estacionario asociado a masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas fuertes. Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de muy vientos fuertes”, dice el informe oficial.

Advertencia amarilla

El mismo frente estacionario asociado a masa de aire húmeda e inestable que afecta el país, genera tormentas puntualmente fuertes, dice Meteorología.

NUEVA-ALERTA

