Nueva actualización de Meteorología: se mantiene la doble alerta para los departamentos del norte

Meteorología actualizó la doble advertencia por tormentas fuertes y puntualmente severas.

Un frente semi-estacionario afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes y/o severas

En las zonas afectadas podrán registrarse lluvias copiosas en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento muy fuertes.

Las principales localidades comprendidas por la advertencia naranja son:

Artigas: Baltasar Brum, Bella Unión, Bernabé Rivera, Cainsa, Coronado, Diego Lamas, Franquia, Javier de Viana, Mones Quintela, Paso Campamento, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Sequeira, Tomás Gomensoro y Topador.

Cerro Largo: Isidoro Noblía.

Rivera: Todo el departamento.

Salto: Fernández y Sarandí de Arapey.

Tacuarembó: Paso del Cerro.

Las principales localidades comprendidas por la advertencia amarilla son:

Artigas: Colonia Palma.

Cerro Largo: Arachania, Barrio Hipódromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de medina, La Pedrera, Las Cañas, Melo y Ramón Trigo.

Salto: Migliaro y Quintana.

Tacuarembó: Ansina y Pueblo de Arriba.