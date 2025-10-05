Meteorología actualizó la doble advertencia por tormentas fuertes y puntualmente severas.
Nueva actualización de Meteorología: se mantiene la doble alerta para los departamentos del norte
El fenómeno que rige hasta la hora 20:00 podrá registrar lluvias copiosas en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento muy fuertes.
Un frente semi-estacionario afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes y/o severas
En las zonas afectadas podrán registrarse lluvias copiosas en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento muy fuertes.
Las principales localidades comprendidas por la advertencia naranja son:
Artigas: Baltasar Brum, Bella Unión, Bernabé Rivera, Cainsa, Coronado, Diego Lamas, Franquia, Javier de Viana, Mones Quintela, Paso Campamento, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Sequeira, Tomás Gomensoro y Topador.
Cerro Largo: Isidoro Noblía.
Rivera: Todo el departamento.
Salto: Fernández y Sarandí de Arapey.
Tacuarembó: Paso del Cerro.
Las principales localidades comprendidas por la advertencia amarilla son:
Artigas: Colonia Palma.
Cerro Largo: Arachania, Barrio Hipódromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de medina, La Pedrera, Las Cañas, Melo y Ramón Trigo.
Salto: Migliaro y Quintana.
Tacuarembó: Ansina y Pueblo de Arriba.
Dejá tu comentario