"Nos pegó fuerte", dijo el intendente Francisco Legnani sobre el impacto del temporal en Canelones

El intendente de Canelones Francisco Legnani evaluó el impacto que tuvo el temporal de la pasada madrugada en su departamento, y lo resumió así: “Nos pegó fuerte”.

“Hubo 227 árboles caídos, 161 reclamos por el tendido eléctrico, 36 calles cortadas, cuatro familias evacuadas y cuatro voladuras de techos”, dijo del intendente, y precisó que la zona más afectada fue “Ciudad de la Costa y en Salinas”.

Allí “es donde pegó más fuerte”, dijo Legnani este miércoles de mañana en rueda de prensa: “es donde se concentra el mayor problema”.

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“Con las ocho cuadrillas desplegadas desde la madrugada tenemos la situación relativamente controlada”, aseguró cuando eran las 11 de la mañana del miércoles.

“Podemos decir que a esta hora tenemos la situación relativamente controlada, pero nos pegó fuerte”, insistió el intendente de Canelones.