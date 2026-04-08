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DESTROZOS EN ÁRBOLES; COLUMNAS Y TECHOS

"Nos pegó fuerte", dijo el intendente Francisco Legnani sobre el impacto del temporal en Canelones

“Hubo 227 árboles caídos, 161 reclamos por el tendido eléctrico, 36 calles cortadas, cuatro familias evacuadas y cuatro voladuras de techos”, dijo el intendente Francisco Legnani sobre el temporal en Canelones.

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“Hubo 227 árboles caídos, 161 reclamos por el tendido eléctrico, 36 calles cortadas, cuatro familias evacuadas y cuatro voladuras de techos”, dijo del intendente, y precisó que la zona más afectada fue “Ciudad de la Costa y en Salinas”.

Allí “es donde pegó más fuerte”, dijo Legnani este miércoles de mañana en rueda de prensa: “es donde se concentra el mayor problema”.

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“Con las ocho cuadrillas desplegadas desde la madrugada tenemos la situación relativamente controlada”, aseguró cuando eran las 11 de la mañana del miércoles.

“Podemos decir que a esta hora tenemos la situación relativamente controlada, pero nos pegó fuerte”, insistió el intendente de Canelones.

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