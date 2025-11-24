"Nos cuesta entender cuál es el objetivo real de este Presupuesto", dijo nacionalista Blás tras aprobación en comisión

Se aprobó en comisión el proyecto de Presupuesto y pasa al plenario del Senado. El senador nacionalista Rodrigo Blás, dijo que son muchos los puntos que se objetan.

"Desde que se calculan ingresos que no van a ser y los egresos están en función de eso, entonces es un presupuesto a mayor deuda, una falacia me gusta decir a mí porque cuando alguien calcula un presupuesto sobre una base irreal, es un libro muerto. La suba de impuestos, la concreción de nuevos impuestos y la falta de un destino claro de cuál es el objetivo".

Y agregó: "Nos cuesta entender cuál es el objetivo real de este Presupuesto. Aparece un artículo que pretende una chequera de créditos fiscales al Poder Ejecutivo sin una ley clara que lo determine para que empresas, por razones muy vagas y no determinadas puedan acceder desde el Poder Ejecutivo a créditos fiscales. Y que si esos créditos no los gastan en 42 meses, hay que pagárselos por Tesorería".

Blás señaló que los beneficios fiscales tienen que estar bien reglamentados y que no es el presidente el que otorga los mismos.

