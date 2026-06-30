Noruega se verá con Brasil en octavos del Mundial tras vencer 2-1 a Costa de Marfil

Noruega remó con paciencia y estrategia, y clasificó a octavos de final tras vencer por 2-1 a Costa de Marfil , gracias al desempate anotado por su goleador Erling Haaland este martes en el Dallas Stadium de Texas.

Los "Vikingos", que se medirán con Brasil por un boleto a cuartos el 5 de julio en Nueva Jersey, abrieron el marcador a los 39 minutos con disparo cruzado y al ángulo de Antonio Nusa y sellaron el triunfo con el tanto del "androide" del Manchester City.

Los "Elefantes", que intentaron hasta el último minuto, habían logrado igualar antes con una jugada individual de Amad Diallo a los 74.

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Costa de Marfil intentó dominar y plantear las condiciones del partido a punta de velocidad y presión, con peligrosas acciones individuales de Yan Diomandé, Ghislain Konnan, además de la estrella del Villarreal, Pepé.

Presionaron casi todo el partido, lo que les permitió un empate parcial, pero dejaron espacios que Noruega aprovechó.

Los "Vikingos" dieron muestra de tranquilidad mental y estrategia, sin caer en la desesperación pese a la constante arremetida de los "Elefantes". Las participaciones de Alexander Sorloth y Martin Odegaard dieron resultado y buscaron las oportunidades.

Su estrella Haaland apareció poco, pero en la hora correcta, incluso para defender. El golero Orjan Nyland evitó el empate casi al borde del final con una atajada a mano cambiada.

Alineaciones:

Costa de Marfil:

Yahia Fofana - Guéla Doué, Odilon Kossounou, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan (Bazoumana Touré 90+3) - Nicolas Pepe (Oumar Diakité 87) - Franck Kessie (cap), Ibrahim Sangaré, Christ Inao Oulai (Amad Traoré 60), Yan Diomande (Evann Guessand 90+3) - Ange-Yoan Bonny (Elye Wahi 60).

DT: Emerse Faé.

Noruega:

Ørjan Håskjold Nyland - Marcus Holmgren Pedersen (Fredrik Aursnes 83), Kristoffer Vassbakk Ajer, Torbjørn Lysaker Heggem, David Möller Wolfe - Martin Ødegaard (cap), Sander Berge, Patrick Berg - Alexander Sørloth (Oscar Bobb 71), Erling Braut Haaland, Antonio Nusa (Andreas Schjelderup 71).

FUENTE: AFP