Con triplete de Dembélé, Francia golea 4-1 a Noruega y acaba líder del Grupo I del Mundial

Ousmane Dembélé demostró que no solo de Kylian Mbappé vive Francia y, con un triplete, condujo a su país al triunfo 4-1 sobre Noruega, este viernes en el cierre del Grupo I del Mundial, donde los Bleus terminan líderes con un pleno de tres victorias.

El Balón de Oro 2025 fue un huracán en la primera parte (7', 20', 32') y Desiré Doué puso la cereza en el pastel (90+3') del triunfo ante una Noruega para quien marcó Thelo Aasgaard en el 21', ante la mirada desde el banquillo de Erling Haaland, suplente en esta ocasión para dosificar fuerzas.

Los dos equipos llegaban ya clasificados a Foxborough (cerca de Boston) en esta tercera jornada, después de ganar en las dos primeras, y con 9 puntos el liderato fue para Francia, cuyo rival en dieciseisavos será uno de los mejores terceros clasificados, el martes en East Rutherford.

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Ese mismo día, en el Dallas Stadium de Arlington, Noruega se verá con Costa de Marfil.

Haaland, que vio todo el partido desde fuera sin llegar a entrar en juego, volverá presumiblemente a la titularidad del equipo escandinavo, mientras que en el banquillo de Francia regresará para las rondas de eliminación directa su seleccionador Didier Deschamps, ausente en esta ocasión por el fallecimiento reciente de su madre, que le obligó a desplazarse a su país.

Deschamps, pese a su ausencia, se convirtió en el técnico con más triunfos en Mundiales, con 17, superando al alemán Helmut Schön (16).

Alineaciones:

Noruega: Egil Selvik - Fredrik Aursnes, Henrik Falchener (Sondre Langås 66), Leo Skiri Østigård, Fredrik André Bjørkan (Marcus Holmgren Pedersen 46) - Kristian Thorstvedt (Morten Thorsby 46), Patrick Berg (cap), Thelo Aasgaard - Oscar Bobb (Antonio Nusa 83), Jorgen Strand Larsen, Andreas Schjelderup (Jens Petter Hauge 83).

DT: Staale Solbakken.

Francia: Mike Maignan - Jules Koundé (Malo Gusto 87), Dayot Upamecano (Ibrahima Konaté 76), Maxence Lacroix, Theo Hernandez - Ousmane Dembéle (Bradley Barcola 66), Aurélien Tchouaméni - Michael Olise (Ryan Cherki 66), Kouadio Koné, Désiré Doué - Kylian Mbappé (cap) (Jean-Philippe Mateta 87).

DT: Guy Stéphan (en reemplazo temporal de Didier Deschamps, ausente por motivos personales).

FUENTE: AFP