Noelia Etcheverry es la nueva conductora de Masterchef: "No se parece a nada de lo que he hecho anteriormente en tele"

Noelia Etcheverry asume el reto de ser la nueva conductora de Masterchef Uruguay. "No se parece a nada de lo que he hecho anteriormente en televisión, así que estoy feliz", expresó la comunicadora.

Habló de la responsabilidad que implica el nuevo rol y aseguró que es "un lindo desafío con algo que atraviesa a todas las familias del mundo, que es la cocina, que reúne a tantas familias, y que ahora las va a reunir también para ver este programa en televisión".

"Esta temporada tiene muchísimas novedades que la gente que sigue Masterchef en la temporada número 12, vamos a tener dos equipos, el azul y el naranja, que van a llegar a estas cocinas, y van a quedar los mejores cinco de cada equipo y luego se van a juntar. El jurado viene picante, desafiante, pero también son grandes maestros", dijo.

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Noelia llegó a la televisión siendo adolescente, con un programa cultural en su ciudad natal, Trinidad.

En 2005 ganó el concurso nacional de talentos para televisión de Canal 10, el Contá, y ahí estuvo el impulso.

Notera y conductora, construyó su carrera con trabajo y con la naturalidad de quien se siente cómoda frente a una cámara.

Parte de ese camino lo recorrió en Subrayado, con una capacidad especial para conectar con la gente.

Durante siete años fue una presencia querida en La Mañana en Casa, el magazine que la convirtió en una cara familiar para los uruguayos.

Licenciada en Comunicación, su trayectoria refleja el esfuerzo de quien llegó desde Flores para ocupar un lugar de referencia en la televisión.

En abril de 2024 asumió la conducción de La Voz Uruguay y hoy asume otro desafío: ser la conductora de la nueva temporada de Masterchef, uno de los programas más populares de la televisión uruguaya.