Noche de la Nostalgia y feriado: el pronóstico de Nubel Cisneros para la noche del domingo y el lunes

Para el martes, se espera mayor humedad y cielo nublado, con nieblas y neblinas, y temperaturas cálidas en la tarde.

cielo-nublado-rambla

Este domingo tenemos un comienzo de jornada muy frío, con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas, según el pronóstico de Nubel Cisneros.

La tarde continuará fresca a templada con cielo escasamente nublado, previéndose nuevamente marcado descenso de temperatura en la noche.

El lunes comienza muy frio con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas, principalmente en las zonas centro y este.

Sábado soleado con máxima de 12ºC en la zona costera por influencia de vientos de aire polar

La tarde seguirá fresca a templada con cielo ligeramente nublado, comenzando a moderarse lentamente las temperaturas en la noche.

El martes tendremos una mañana fría y húmeda con cielo algo nublado, observándose algunas nieblas y neblinas matinales.

En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con cielo parcialmente nublado, permaneciendo frio en la noche.

Temperatura máxima para el domingo 24

La máxima para el norte es de 17ºC y la mínima de 0ºC.

La máxima para el sur es de 16ºC y la mínima de 0ºC.

La máxima para el este es de 16ºC y la mínima de 0ºC.

La máxima para el oeste es de 17ºC y la mínima de 4ºC.

La máxima para el área metropolitana es de 16ºC y la mínima de 6ºC.

Temperatura para el lunes 25:

La máxima para el norte es de 19ºC y la mínima de 6ºC.

La máxima para el sur es de 18ºC y la mínima de 6ºC.

La máxima para el este es de 17ºC y la mínima de 6ºC.

La máxima para el oeste es de 19ºC y la mínima de 6ºC.

La máxima para el área metropolitana es de 16ºC y la mínima de 8ºC.

Temperatura para el martes 26:

La máxima para el norte es de 23ºC y la mínima de 9ºC.

La máxima para el sur es de 20ºC y la mínima de 8ºC.

La máxima para el este es de 20ºC y la mínima de 8ºC.

La máxima para el oeste es de 22ºC y la mínima de 9ºC.

La máxima para el área metropolitana es de 18ºC y la mínima de 10ºC.

