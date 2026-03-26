"No teníamos expectativas y aun así nos decepcionaron", dijo Delgado sobre plan de seguridad del gobierno

El presidente del Partido Nacional , Álvaro Delgado , fue crítico con el plan de seguridad que presentó el gobierno este jueves y aseguró que "se queda corto".

El plan será analizado "en profundidad" con el Directorio de los blancos en la próxima sesión .

"No teníamos expectativas y aun así nos decepcionaron. Muchos titulares y pocas medidas concretas. Además de llegar tarde, el plan se queda corto", escribió en X.

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Desde su partido, el diputado Pablo Abdala, quien fue subsecretario del Ministerio del Interior en el gobierno anterior, dijo que "e la nada misma".

"Francamente me he llevado una enorme decepción", aseguró Pablo Abdala. "La expectativa que se había generado con relación a todo esto, y que finalmente aconteciera lo que aconteció, a nosotros nos llena de perplejidad, porque el país entero estaba esperando desde hace meses que esto desembocara en algo nuevo, y no se le cayó una sola idea al ministro", sostuvo.