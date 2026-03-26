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PRESIDENTE DEL PARTIDO NACIONAL

"No teníamos expectativas y aun así nos decepcionaron", dijo Delgado sobre plan de seguridad del gobierno

El plan fue presentado este jueves por el gobierno, en una conferencia encabezada por el presidente Orsi y con el ministro del Interior.

Blancos, colorados e independientes retoman la coordinación política de la coalición, anunció Álvaro Delgado.

Blancos, colorados e independientes retoman la coordinación política de la coalición, anunció Álvaro Delgado.

El plan será analizado "en profundidad" con el Directorio de los blancos en la próxima sesión .

"No teníamos expectativas y aun así nos decepcionaron. Muchos titulares y pocas medidas concretas. Además de llegar tarde, el plan se queda corto", escribió en X.

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Desde su partido, el diputado Pablo Abdala, quien fue subsecretario del Ministerio del Interior en el gobierno anterior, dijo que "e la nada misma".

"Francamente me he llevado una enorme decepción", aseguró Pablo Abdala. "La expectativa que se había generado con relación a todo esto, y que finalmente aconteciera lo que aconteció, a nosotros nos llena de perplejidad, porque el país entero estaba esperando desde hace meses que esto desembocara en algo nuevo, y no se le cayó una sola idea al ministro", sostuvo.

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