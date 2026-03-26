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EX SUBSECRETARIO DE INTERIOR

"Es la nada misma", dijo el diputado blanco Pablo Abdala sobre plan de seguridad que presentó Interior

Pablo Abdala fue crítico con el plan que presentó el gobierno este jueves y aseguró que "no se le cayó una sola idea al ministro".

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El diputado nacionalista Pablo Abdala consideró que en la presentación del plan de seguridad, el ministro del Interior realizó una “repetición de anuncios que viene haciendo desde que empezó su gestión".

"Es la nada misma. Francamente me he llevado una enorme decepción", aseguró Pablo Abdala. "La expectativa que se había generado con relación a todo esto, y que finalmente aconteciera lo que aconteció, a nosotros nos llena de perplejidad, porque el país entero estaba esperando desde hace meses que esto desembocara en algo nuevo, y no se le cayó una sola idea al ministro".

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El diputado se refirió al llamado a sala el 28 de enero en Comisión Permanente y aseguró que el plan repite "las mismas cosas" que el ministro dijo ese día.

Espera que "se convierta algo de esto en algún proyecto de ley".

"Creo que asistimos a una cortina de humo, llenar el ojo, a transmitir la sensación de que estamos en una nueva etapa", añadió Abdala. "Nada de eso está aconteciendo", remarcó.

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