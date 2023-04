"No se puede vivir", aseguran vecinos de Carrasco Norte, denuncian robos constantes y saqueos

Uno de los vecinos aseguró a Subrayado que no encuentran la forma de solucionar el problema. Por su parte, otra de las afectadas, dijo que "no podemos estar ni de día ni de noche tranquilos, nos están todo el día mirando, azotando. Nos roban desde la manguera hasta entrar a las casas", contó. Según la vecina, "no se puede vivir".