"No reconocimos a Maduro ni a quien hoy está en su lugar", dice Lubetkin y advierte "enorme peligro" internacional

El canciller de Uruguay, Mario Lubetkin , ratificó que la situación de Venezuela es “condenable” y “desequilibra el escenario internacional”. “Entramos en una zona roja de enorme peligro para la comunidad internacional”, advirtió.

Lubetkin sostuvo que Uruguay no reconoce a las actuales autoridades venezolanas. “A las actuales autoridades de Venezuela nosotros nunca las reconocimos. Y de la misma forma que no reconocemos a (Nicolás) Maduro no reconocemos a quien hoy se ha puesto en su lugar”, afirmó, y agregó: “No fue elegido democráticamente”.

Sobre la situación actual del país caribeño, el jerarca dijo “realmente no está claro” lo que ocurre. “Tenemos más preguntas que respuestas. ¿Alguien se anima a decir cómo se desarrollan los acontecimientos?”, expresó.

El ministro reiteró que la posición del gobierno uruguayo apunta a la estabilidad de Venezuela. “Queremos que Venezuela vaya hacia la estabilidad”, dijo.

Agregó: “Estamos buscando que bajen las tensiones en Venezuela, que haya escenarios de participación. Que los venezolanos resuelvan entre ellos la situación porque actores que están jugando hay muchos, porque se entrecruzan intereses”, expresó. Enfatizó que “no es por las armas que se va a resolver este problema, es por el diálogo”. “Si Uruguay puede ayudar a que por el diálogo se encamine la situación, vamos a estar en primera fila”, aseguró.