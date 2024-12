"No podemos desperdiciar nada. Tenemos que hablar con el BID, la CAF, Fonplata", dijo Orsi tras reunión con Rousseff

En la reunión con Rousseff, Orsi estuvo acompañado por parte del gabinete, teniendo en cuenta la financiación del banco para obras de infraestructura. "Esto, es muy novedoso. No tiene que ver con integrar o no los BRICS. El Uruguay no está en eso ni lo será. Es un banco, como todos los bancos, que ofrece su apoyo a los países del sur, fundamentalmente, de cara a un mundo que no te espera", remarcó.

"El tema infraestructura en América Latina precisa los apoyos de todas estas entidades", valoró. "Creo que hay que explorar todo. No podemos desperdiciar nada. Tenemos que hablar con el BID, la CAF, Fonplata", aseguró.