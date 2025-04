"No pensé en renunciar", dijo Cairo, asumió responsabilidad y aseguró que va a "resolver lo que hay que resolver"

También afirmó que no consideró la importancia de no haber regularizado la vivienda antes de ser consultada para el informe del programa La Pecera de Azul FM. "Me parecía de lo más natural lo que había pasado y no dimensioné que no había pagado un impuesto, que no había regularizado las construcciones, que obviamente eso desvaloriza también lo que tengo. Pero entonces ante el hecho clarísimo de que ahora soy ministra, que a veces me olvido, y que como ministra de Vivienda tengo que regularizar esto, tomé la decisión de que no voy a esperar. Ya los compañeros están en eso, ya me consiguieron arquitectos", dijo. "Reconozco Nacho Álvarez que me advirtió algo que no me parecía tan grave", agregó sobre la llamada que recibió del conductor del periodístico.