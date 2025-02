"No me parece la mejor decisión", dijo Mahía sobre renuncia de Cáceres a la ANEP para ser candidata y ella respondió

"Creo que es una decisión muy subjetiva la que se tomó. Legal, constitucional, pero subjetiva. No me parece la mejor decisión al comienzo de clases que tienen las actuales autoridades, que la máxima autoridad de la Educación Pública uruguaya, comience un camino partidario", dijo Mahía. "Desde el punto de vista práctico, no está bien. Desde el punto de vista político, es una opción que el Partido Colorado tomó y que como tal respeto, pero no me parece conveniente a los efectos de la educación pública".