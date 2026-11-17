El papa León XIV en el avión de regreso a Roma. Foto: captura de pantalla del video de prensa del Vaticano.

El papa León XIV volvió a Roma este martes tras una gira de 11 días por Uruguay, Argentina y Perú que lo llevó a visitar varias ciudades y pueblos en un itinerario prácticamente sin descanso, que implicó tomar varios vuelos de un lado al otro, a mantener numerosas reuniones con autoridades política, civiles y de la Iglesia, y a impartir multitudinarias misas; todo eso a menos de un mes de haber sido operado por un cáncer de pulmón.

Precisamente por eso, en el viaje de regreso al Vaticano, en una rueda de prensa con los periodistas que lo acompañaron en su gira, la primera pregunta (que la hizo el uruguayo Juan Paullier) fue para saber si él mismo se había sorprendido con su resistencia física.

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Luego agregó que el viaje estaba programado y que “quería cumplir”, por lo que “con la ayuda de Dios y los mensajes y oraciones de todo el mundo”, pudo viajar a Sudamérica y visitar Uruguay, Argentina y Perú.

También dijo que la ayuda de los médicos fue fundamental y su propia “determinación” para seguir adelante y cumplir con su agenda.

Por último, resumió su condición sanitaria al día de hoy: “No estoy al 100% pero estoy bastante bien”.

¿Por qué Uruguay?

El periodista uruguayo también le preguntó por qué había elegido visitar Uruguay, teniendo en cuenta que es un país pequeño, con una comunidad católica no muy numerosa, y que además es un país laico.

“Estamos cerca de Navidad y pienso en un Belén, aquellos pueblos pequeños donde Jesús llegaba con su mensaje, y cómo una comunidad pequeña puede hacer cosas grandes, no por ser enormes, si no porque la fe empieza como la semilla de mostaza”, dijo León XIV.

Y agregó: “En Uruguay todos hemos visto, quizás algunos sí se hayan sentido sorprendidos, la respuesta de la comunidad católica y no solo, ha sido muy grande. Luego, por feliz providencia y planificación hemos podido estar en la fiesta y celebración de nuestra señora de los Treinta y Tres, una fiesta muy importante en la devoción de los católicos de Uruguay y en su historia”.

Finalmente dijo qué espera que quede en Uruguay de su visita: “Entonces, con esos elementos uno va viendo que también en un país considerado así, laico, un país donde muchas personas ya no practican digamos, activamente, una fe, una religión y su participación es quizás limitada, o nada, la Iglesia, los fieles, los cristianos tienen mucho que decir y la respuesta en esos días ha sido maravillosa y creo que habrá dejado alguna semilla que va a crecer”.

Un rosario en el ojo

El papa bromeó con lo ocurrido en Perú, cuando una personal le tiró de lejos un rosario que, sin querer, le pegó en el ojo.

Consultado sobre el caso, León XIV dijo que entendía y valoraba el cariño de las personas en todas sus formas de expresión y que eran gestos que se llevaba "en el corazón, y también en el ojo".