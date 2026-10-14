"No es nada fácil" salirse del Mercosur para cualquiera de los socios, dijo Lubetkin ante planteo de Flávio Bolsonaro

El canciller Mario Lubetkin fue consultado este miércoles sobre la posibilidad de que Brasil salga del Mercosur, ante planteo del candidato presidencial Flávio Bolsonaro.

"No es nada fácil" salirse del bloque regional, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores y aclaró que sus manifestaciones son en forma teórica y tienen validez para cualquiera de los cuatro socios fundadores. Recordó cuando el Reino Unido se retiró de la Unión Europea.

"Fue hecha como una pregunta teórica. Estamos seguros que al final nadie se va a ir de ningún lado y que si lo que se está planteando en el proceso de la campaña electoral es tener un Mercosur modernizado, flexible; por supuesto, ya es parte del debate", indicó.

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Lubetkin sostuvo que en la última reunión de cancilleres uno de los temas tratados fue cómo modernizar y flexibilizar el Mercosur para adecuarlo a los países.

"Depende de la autoridad que gane las elecciones el día 25, hablaremos con quien sea el presidente que surja de esas elecciones para seguir trabajando en el reforzamiento del Mercosur", remarcó.

VISITA DEL PAPA

Lubetkin también se refirió a la visita de León XIV a Uruguay del 6 al 8 de noviembre tras la operación por un cáncer de pulmón al que fue sometido el papa. "Para nosotros sigue funcionando todo normal", indicó el ministro y aseguró que desde la Santa Sede no han recibido ninguna modificación.

"Seguimos en la preparación de la visita para recibir al papa el día 6 de noviembre", sostuvo. El canciller dijo que es una visita desafiante para Uruguay. "Todo va funcionando normalmente, no hemos recibido ningún tipo de comunicación", acotó.