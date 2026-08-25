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PIEDRA ALTA, FLORIDA

Yamandú Orsi encabezó acto en Florida por los 201 años de la Declaración de Independencia

El acto en Piedra Alta, Florida, se realizó este martes 25 de agosto de mañana. Lo encabezó el presidente Yamandú Orsi y varias autoridades nacionales y departamentales.

Yamandú Orsi encabezó acto en Florida por los 201 años de la Declaración de Independencia. Foto: FocoUy

Yamandú Orsi encabezó acto en Florida por los 201 años de la Declaración de Independencia. Foto: FocoUy

El presidente Yamandú Orsi encabezó este martes de mañana el Florida el acto oficial por los 201 años de la Declaración de Independencia.

Junto al presidente estaba el intendente de Florida Carlos Enciso, la vicepresidenta Carolina Cosse, varios ministros y secretarios de Estado, así como legisladores de diferentes partidos políticos.

El discurso oficial en nombre del gobierno está a cargo de la ministra de Transporte y Obras Públicas Lucía Etcheverry.

Yamandú Orsi, presidente de la República.
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La ministra comenzó destacando la diversidad de miradas y posiciones que había en los años de la independencia, y señaló que esa diversidad se mantiene hasta hoy, enriqueciendo el debate y a la sociedad toda. En ese sentido abogó porque las diferencias políticas no dividan, sino que mejoren a la sociedad.

“Nos enorgullece que Uruguay sea reconocido por la convivencia entre los partidos políticos y las decisiones perduren más allá de un gobierno”, dijo Etcheverry.

Y en referencia a la Declaración de Independencia del 25 de agosto de 1825, la ministra señaló: “Para este gobierno la libertad consiste en que ninguna potencia extranjera decida sobre nosotros, y también que cada personas decida su destino”.

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