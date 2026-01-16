RECIBÍ EL NEWSLETTER
CANELONES

Niño de cinco años murió tras caer a un pozo séptico en la tarde de este viernes en Toledo

El hecho ocurrió en la tarde de este viernes. El niño fue sacado del pozo por su abuelo y trasladado a una mutualista, pero no sobrevivió.

Foto de archivo.

Un niño de cinco años murió tras caer en un pozo séptico en su casa en Toledo, Canelones.

El menor cayó dentro del pozo que estaba abierto. Al percatarse de la situación, su abuelo se tiró y lo sacó. Todavía con signos vitales, lo trasladaron a una mutualista, donde intentaron reanimarlo, pero falleció, informaron fuentes del caso a Subrayado.

Las autoridades realizan pericias y fue solicitada su autopsia para este sábado.

