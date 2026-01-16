Niño de cinco años murió tras caer a un pozo séptico en la tarde de este viernes en Toledo

Un niño de cinco años murió tras caer en un pozo séptico en su casa en Toledo , Canelones.

El menor cayó dentro del pozo que estaba abierto. Al percatarse de la situación, su abuelo se tiró y lo sacó. Todavía con signos vitales, lo trasladaron a una mutualista, donde intentaron reanimarlo, pero falleció, informaron fuentes del caso a Subrayado.