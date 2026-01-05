Nicolás Maduro se declaró no culpable ante el tribunal de Nueva York y dijo que sigue siendo presidente de Venezuela

El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro , se declaró este lunes no culpable en su primera comparecencia ante la justicia en Nueva York , dos días después de su captura en Caracas en una poderosa operación militar de Estados Unidos.

Ante el juez, Maduro, de 63 años, afirmó que sigue siendo el presidente de Venezuela. Está acusado de traficar cocaína a Estados Unidos al igual que su esposa, Cilia Flores, de 69 años y que también se declaró no culpable.

"No soy culpable, soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país", dijo Maduro en español, según medios. Aseguró haber sido "secuestrado" en su casa en Caracas.

A su vez, Flores declaró: "Soy inocente, completamente inocente".

El juez Alvin Hellerstein fijó la próxima audiencia para el 17 de marzo. Mientras tanto, ambos permanecerán encarcelados en Nueva York.

Maduro y su esposa fueron sacados por la fuerza de Caracas el sábado durante intensos ataques estadounidenses que incluyeron comandos en tierra, bombardeos de aviones de combate y una imponente fuerza naval.

La nueva acta de inculpación incluye también el hijo del depuesto mandatario, Nicolás Maduro Guerra, conocido como "Nicolasito", el ministro venezolano del Interior, Diosdado Cabello, y un capo narco prófugo.

La audiencia judicial coincidió este lunes con la instalación en Caracas del nuevo Parlamento, que manifestó su apoyo a Maduro, y con una reunión en Nueva York del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Venezuela.

"Ellos volverán. Nuestros ojos lo verán. Seremos testigos de ese momento histórico. No tengan dudas que eso va a pasar en el nombre de Dios todopoderoso", dijo el diputado Maduro Guerra, que brindó su "apoyo incondicional" a la presidente interina Delcy Rodríguez.

FUENTE: AFP