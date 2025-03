Negro y los tres ejes sobre los que el Ministerio actuará: altos niveles de violencia, cantidad de armas y sistema penitenciario

Negro sostuvo que será prioridad la represión inteligente del crimen organizado y el narcotráfico. "El que las haga, las pagará".

En otra parte de su discurso, el exfiscal de Homicidios, se refirió a su vida, a su familia y a la política.

"Hace 40 años los uruguayos y uruguayas recuperábamos la democracia. En mi hogar, el de una peluquera y una funcionario público destituido por la dictadura, ese día fue una fiesta. Mi padre finalmente terminó siendo electo representante nacional en aquella primera legislatura. Ese hecho junto a la militancia universitaria, fue tal vez mi último contacto con la política hasta hace unos pocos días".

Negro hizo referencia a su trayectoria y a la vinculación con la Policía. "Efectivamente vengo de otro lugar. Trabajé en la Fiscalía durante casi 32 años, hace muy poco dejé mi carrera de toda la vida convencido en encarar este desafío (...) hay un gran equipo para encarar un cambio de paradigma en política de seguridad pública. Yo reconozco el capital humano de nuestra Policía y es así porque siempre trabajé a su lado. Yo no estoy solo y ustedes tampoco están solos".

Y agregó: "La pregunta que me reiteran es qué voy a hacer. Es verdad que he dado ciertas explicaciones en este sentido y, aunque algunas no parecen entenderse del todo, tal vez porque no vengo a repetir fórmulas vacías, pero que suenan bien y cosechan los aplausos más fáciles, capaz no sea yo, si me permiten la expresión futbolera, lo suficientemente tribunero".