RECIBÍ EL NEWSLETTER
RECORRIDA POR UNIÓN

Negro: "Por una cuestión de frecuencia de actividades delictivas podemos decir que hay algunas zonas que están más complicadas"

El ministro del Interior recorrió varias zonas del barrio Unión para escuchar a los vecinos y saber cómo valoran la presencia de la Policía y la Guardia Republicana.

negro-recorrida-union

El ministro del Interior, Carlos Negro, recorrió este martes varias zonas del barrio Unión para escuchar a los vecinos y saber cómo valoran la presencia de la Policía y la Guardia Republicana. "Es una guía para continuar el trabajo y saber por dónde hay que ir", afirmó Negro en diálogo con Subrayado.

Uno de los objetivos es "ver las condiciones de trabajo del personal de la Guardia Republicana", así como los controles que realiza, la custodia y el cuidado de los vecinos de la zona.

"Nuestro trabajo no pasa por hacer tareas de vigilancia pero si de apoyar y de acompañar la tarea de los policías, para que sientan que estamos del lado de ellos. Y cualquier tipo de reclamo o problema que tengan en esta zona que sean transmitidas directamente al comando de la Policía y al comando la Guardia Republicana o al ministro directamente", indicó.

Foto: FocoUy. Carlos Negro, ministro del Interior.
Seguí leyendo

"Terminamos desbaratando a esta asociación de personas que cometieron el delito", afirmó Negro

Una de la zonas que visitó Negro fue la de Boix y Merino, uno de los puntos considerados como 'calientes' en materia de inseguridad. Al respecto, el ministro afirmó que "por una cuestión de frecuencia de actividades delictivas podemos decir que hay algunas zonas que están más complicadas que otras. Seguramente, esas que estuvimos hoy y en esta recorrida que estamos haciendo son algunas de ellas", sostuvo.

La visita del ministro del Interior continuará este miércoles en diferentes destacamentos y puntos de la capital.

En tanto, la directora nacional de la Guardia Republicana, Angelina Ferreira, destacó el trabajo de la unidad en distintos barrios de contexto crítico en materia de seguridad pública en Montevideo y el resto del país.

La recorrida junto al ministro Negro y el director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya, tuvo como eje el diálogo con los vecinos para saber sus preocupaciones y "para saber de primera mano de los policías que están en territorio cómo se desarrolla el servicio y también sus condiciones laborales".

GUARDIA REPUBLICANA

Temas de la nota

Lo más visto

Maldonado: pagó el alquiler de una vivienda y tras llegar con la mudanza descubrió que lo habían estafado
HAY UN CONDENADO

Maldonado: pagó el alquiler de una vivienda y tras llegar con la mudanza descubrió que lo habían estafado
LAS PIEDRAS

Un pae umbanda fue condenado a 15 años de cárcel por abuso sexual y violación de dos menores de edad
ARGENTINA

Autoridades de Entre Ríos sobre búsqueda del remisero: Lautra paró a poner combustible y "ya no estaba Martín"
CANELONES

Un muerto y ocho lesionados tras accidente entre un auto y una camioneta en ruta 7
ROCHA

Motociclista volvía de festejar su cumpleaños y chocó una rotonda; su cuerpo fue hallado horas después en una cuneta

Te puede interesar

Apareció en Salto el auto de Pablo Laurta, autor del doble femicidio de su expareja y exsuegra y crimen del remisero
PLANIFICÓ FUGARSE, PERO NO CONCRETÓ

Apareció en Salto el auto de Pablo Laurta, autor del doble femicidio de su expareja y exsuegra y crimen del remisero
Un adolescente de 15 años está grave en CTI tras recibir un disparo accidental en la cabeza con una chumbera
CERRITO DE LA VICTORIA

Un adolescente de 15 años está grave en CTI tras recibir un disparo accidental en la cabeza con una chumbera
Gran Hermano Uruguay se estrena en 2026.  video
TELEVISIÓN

Gran Hermano Uruguay: los detalles del programa que se estrena en 2026 por la pantalla de Canal 10

Dejá tu comentario