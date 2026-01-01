RECIBÍ EL NEWSLETTER

Natalia es la primera mujer uruguaya en alistarse al ejército de Ucrania; tiene 41 años y es de Artigas

Su esposo, que es bombero en Quaraí, se sumará a ella en marzo. Cuentan su historia a Subrayado.

NATALIA-SOLDADO-URUGUAYA-EN-UCRANIA

Natalia Tejeira, de 41 años y oriunda de Artigas, se convirtió en la primera mujer uruguaya en alistarse al ejército de Ucrania.

Tiene formación en enfermería y en Artigas trabajaba de sol a sol; en un carrito de comidas en el día y a la noche como guardia de seguridad.

Dar apoyo desde su expertise en el área de la salud fue lo que la motivó a enfrentar este desafío.

Antes de su incorporación, Natalia tuvo que prepararse físicamente y estuvo seis meses en Europa perfeccionando idiomas.

La idea inicial era que llegará a Ucrania junto a su esposo Vanderson, que es bombero en Quaraí, pero una situación familiar de él puso en pausa los planes y viajará en el mes de marzo.

Natalia tiene tres hijos en Artigas y tanto ellos como su marido no saben las coordenadas de donde está su madre, y tampoco pueden verla a través de videollamadas cuando está en el cuartel.

La tensión propia de la guerra y la diferencia horaria resultan desafiantes para la pareja que espera reencontrarse pronto

El proceso de incorporación al ejército ucraniano es sencillo y corto. Se hace a través de internet, mediante el sitio de la Legión internacional de defensa territorial de Ucrania.

El salario base va desde los USD 550 mensuales para quienes se mantengan fuera de la línea del frente, hasta USD 4.800 por mes en caso de combate activo.

BOMBERO UCRANIA

