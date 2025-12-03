RECIBÍ EL NEWSLETTER
Policiales

Narco uruguayo Fernández Albín fue trasladado a una prisión de máxima seguridad en Argentina y difundieron el video

"Fernández Albín —considerado uno de los prófugos con pedido de captura nacional e internacional más peligrosos de Uruguay— fue incorporado al Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo", informaron las autoridades de Argentina.

Imágenes del Servicio Penitenciario Federal de Argentina.&nbsp;

El delincuente uruguayo Luis Fernández Albín, capturado en noviembre en Buenos Aires, fue trasladado en los últimos días a una prisión federal de máxima seguridad. Aguardan su extradición a Montevideo, para lo que se prevé un importante operativo de seguridad.

El Servicio Penitenciario Federal difundió en sus redes sociales el video en el que se ve el traslado del uruguayo, con chaleco antibalas y casco. La captura se dio tras una orden de Interpol, en el marco del operativo Nueva Era II.

"Ingresó a la órbita del Servicio Penitenciario Federal Luis Fernández Albín, ciudadano uruguayo acusado de traficar dos toneladas de cocaína y de liderar un ataque contra el domicilio de una fiscal", informó el organismo en sus redes sociales. "Con su ingreso al ámbito del SPF, Fernández Albín —considerado uno de los prófugos con pedido de captura nacional e internacional más peligrosos de Uruguay— fue incorporado al Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo", agregó el comunicado.

En Argentina, las autoridades investigan también si el uruguayo detenido en barrio de Flores, Buenos Aires, tiene vínculos con una banda de narcotráfico que opera en esa zona. El líder narco uruguayo fue detenido en un apartamento ubicado sobre la avenida Rivadavia, donde vivía en el último tiempo. Fernández Albín había llegado a Buenos Aires el 27 de junio pasado, por vía fluvial, en momentos en que aún no era buscado.

Fernández Albín utilizaba otra identidad en Argentina. También usaba un auto y una camioneta, y durante el operativo le fueron incautados dos celulares que podrían contener información clave.

En Uruguay, a mediados de noviembre la Policía hizo cuatro allanamientos en noviembre y detuvo a tres personas, entre ellas la esposa del detenido. Este operativo se conecta con la investigación de la Operación Nueva Era, que en agosto derivó en la imputación de cinco personas por el hallazgo de dos toneladas de cocaína en un galpón de Punta Espinillo. Según la investigación, la organización criminal se dedicaba al ingreso, acopio, acondicionamiento y envío de grandes cargamentos de droga al exterior, además de actividades de lavado de activos.

El pasado viernes hubo allanamiento en un local de pagos en el barrio La Teja, en busca de documentación que aporte datos para la investigación contra Luis Fernández Albín.

A esta organización criminal se la vincula con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, prófugo desde 2021 y requerido por la Justicia de Paraguay y Bolivia.

