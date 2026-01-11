RECIBÍ EL NEWSLETTER
PRESIDENTE DE CUBA

"Nadie nos dicta qué hacer", respondió Díaz-Canel a Trump tras instar a un acuerdo "antes que sea demasiado tarde"

"Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer", señaló en X Díaz-Canel, tras subrayar que la isla "se prepara" y está "dispuesta a defender a la Patria hasta la última gota de sangre".

"Nadie nos dicta qué hacer", respondió este domingo el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, al mandatario estadounidense, Donald Trump, quien instó a la isla alcanzar "un acuerdo antes de que sea demasiado tarde".

"Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer", señaló en X Díaz-Canel, tras subrayar que la isla "se prepara" y está "dispuesta a defender a la Patria hasta la última gota de sangre".

Trump instó el domingo a Cuba a "alcanzar un acuerdo" o enfrentar consecuencias no especificadas, y advirtió que el flujo de petróleo y dinero venezolano hacia La Habana se detendrá a partir de ahora.

"Quienes hoy drenan histéricos contra nuestra nación lo hacen enfermos de rabia por la decisión soberana de este pueblo de elegir su modelo político", añadió Díaz-Canel.

Asimismo, destacó que "quienes culpan a la Revolución de las severas carencias económicas" que padecen los cubanos, "deberían callar por vergüenza", porque "saben y lo reconocen, que son fruto de las draconianas medidas de asfixia extrema que EE.UU. nos aplica hace seis décadas y amenaza con superar ahora".

Bajo un embargo de Estados Unidos, La Habana ha dependido cada vez más, desde el año 2000, del petróleo venezolano proporcionado como parte de un acuerdo alcanzado con el predecesor de Maduro, el fallecido Hugo Chávez.

La isla sufre desde hace dos años una grave escasez de combustible, que afecta la vida económica y la producción de electricidad.

Más temprano, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, afirmó en X que Estados Unidos "se comporta como un hegemón criminal y descontrolado que amenaza la paz y la seguridad, no solo en Cuba y este hemisferio, sino del mundo entero".

FUENTE: AFP

