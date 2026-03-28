Nacional volvió a ganar en el segundo partido de Bava como DT: 3-2 a Montevideo City Torque en el Charrúa

El partido va en el Estadio Charrúa de Montevideo, y marca el segundo partido de Jorge Bava como entrenador del tricolor.

City Torque comenzó ganando con gol de Salomón Rodríguez, pero Maxi Gómez lo empató de penal y luego lo dio vuelta dos minutos después. Y a los pocos minutos Gonzalo Carneiro amplió la ventaja para el 3-1 con el que los tricolores se fueron al descanso.

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En el segundo tiempo Salomón Rodríguez volvió a anotar, de penal, y descontó para el City, que se fue arriba con todo y presionó a Nacional mucho más fuerte en la salida del tricolor.

Así logró arrinconar a Nacional contra su arco, que se limitó a defender la ventaja y la victoria.

Bava había debutó con triunfo en su primer partido, la fecha pasada, y cambió así la pisada a un equipo que venía con malos resultados y sin triunfos en cuatro fechas.