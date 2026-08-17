Nacional tiene nuevo técnico: Daniel Carreño fue designado como entrenador del equipo tricolor

Daniel Carreño es el nuevo director técnico de Nacional, que este domingo cesó a Jorge Bava.

El entrenador de 63 años pasó por Nacional entre 2002 y 2003, y en 2007, y este martes vuelve al club. En la primera etapa obtuvo el Campeonato Uruguayo con el equipo.

"Comenzará a trabajar mañana en Los Céspedes junto a su cuerpo técnico integrado por Rodrigo Bengua (AT), Santiago Mendaña (PF) y Agustín Pérez (videoanalista)", escribió el Club Nacional de Football en sus redes.

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El Club Nacional de Football informa que Daniel Carreño asume como nuevo director técnico del primer equipo.



Comenzará a trabajar mañana en Los Céspedes junto a su cuerpo técnico integrado por Rodrigo Bengua (AT), Santiago Mendaña (PF) y Agustín Pérez (videoanalista).… pic.twitter.com/AqZnzIpcRy — Nacional (@Nacional) August 17, 2026

Hasta febrero, Carreño estuvo en Al-Riyadh, en Arabia Saudita. En Uruguay, también dirigió a Wanderers en varias ocasiones.

Este domingo, Nacional confirmó la salida de Jorge Bava, así como de los integrantes del cuerpo técnico Sebastián Eguren y Martín Ligüera.

"El Club agradece a Jorge y a todos los integrantes de su cuerpo técnico por el compromiso, la dedicación y el trabajo realizado durante su período al frente del plantel principal. Nacional les desea el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos profesionales", señaló Nacional en un comunicado.