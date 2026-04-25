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Danubio derrotó 2-1 a Nacional en el Gran Parque Central por la fecha 13 del Torneo Apertura

os goles del partido llegaron en el segundo tiempo. A los 10', Mateo Peralta abrió el marcador para los visitantes; a los 22', Agustín Rogel anotó la igualdad; y el tanto de la victoria lo anotó Enzo Cabrera, a los 30'.

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NACIONAL DANUBIO

Danubio derrotó 2-1 a Nacional este sábado en el Gran Parque Central por la fecha 13 del Torneo Apertura.

Los goles del partido llegaron en el segundo tiempo. A los 10 minutos del complemento, Mateo Peralta abrió la cuenta para los visitantes. El empate tricolor llegó a los 22 minutos por intermedio de Agustín Rogel.

El gol de la victoria de los dirigidos por Gustavo Matosas fue cuando se jugaban los 30 minutos del segundo tiempo con un tanto de Enzo Cabrera. Nacional terminó el encuentro con diez jugadores por la expulsión de Nicolás Lodeiro en el complemento.

Fotos: Dante Fernández/ FocoUy

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