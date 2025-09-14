RECIBÍ EL NEWSLETTER
ESTADIO CENTENARIO

Nacional lo dio vuelta y le ganó 2-1 a Plaza Colonia por la séptima fecha del Torneo Clausura

Los goles del equipo de Pablo Peirano fueron convertidos por Maxi Gómez, a los 46' y 78'. El gol del Pata Blanca fue anotado por Álvaro López, al minuto de juego.

El local comenzó ganando cuando corría un minuto del partido. Los Tricolores y el Pata Blanca venían de enfrentarse en la semana por la Copa AUF Uruguay en el que los de Colonia vencieron por 2-1, clasificando a cuartos de final.

Los dirigidos por Pablo Peirano necesitaban la victoria para poder despegarse en la Tabla Anual tras el traspié de Peñarol este sábado en Belvedere; el tricolor continúa líder con 65 puntos.

Nacional goleó 3-0 a Racing y mantuvo los cuatro puntos de diferencia en la Anual sobre Peñarol

Nacional logró empatar a los 46' de la mano de Maxi Gómez, y luego a los 78' amplió la diferencia consiguiendo puntos en ambas tablas.

En la tabla del Clausura, Nacional sumó 14 unidades, mientras que Plaza Colonia sigue peleando para salvarse del descenso; en esta jornada volvió a dejar unidades.

El partido que se disputó en el estadio Centenario estuvo arbitrado por Javier Burgos, mientras que el VAR estuvo a cargo de Daniel Rodríguez.

