Nacional venció este sábado de tarde a Cerro Largo de visitante por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026.
Nacional le ganó a Cerro Largo de visitante 2 a 0, con goles de Tiziano Correa y Maxi Gómez
Nacional viajó a Cerro Largo y obtuvo una victoria con goles de Tiziano Correa en el minuto 30 y Maxi Gómez a los 57.
Los goles fueron de Tiziano Correa en el minuto 30 y el capitán Maxi Gómez a los 57, que no fue titular en este partido y que había ingresado en el minuto 54.
Nacional llega así a 14 puntos en el Clausura y a 49 en la Anual. Cerro Largo tiene 5 puntos en el Clausura y 33 en la Anual.
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Los titulares de Daniel Carreño para este partido:
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