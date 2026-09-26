Nacional le ganó a Cerro Largo de visitante 2 a 0, con goles de Tiziano Correa y Maxi Gómez

Maxi Gómez festeja gol de Nacional. Foto: archivo FocoUy

Nacional venció este sábado de tarde a Cerro Largo de visitante por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026.

Los goles fueron de Tiziano Correa en el minuto 30 y el capitán Maxi Gómez a los 57, que no fue titular en este partido y que había ingresado en el minuto 54.

Nacional llega así a 14 puntos en el Clausura y a 49 en la Anual. Cerro Largo tiene 5 puntos en el Clausura y 33 en la Anual.

Los titulares de Daniel Carreño para este partido: