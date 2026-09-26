RECIBÍ EL NEWSLETTER
FECHA 8 DEL CLAUSURA

Nacional le ganó a Cerro Largo de visitante 2 a 0, con goles de Tiziano Correa y Maxi Gómez

Nacional viajó a Cerro Largo y obtuvo una victoria con goles de Tiziano Correa en el minuto 30 y Maxi Gómez a los 57.

Maxi Gómez festeja gol de Nacional. Foto: archivo FocoUy

Maxi Gómez festeja gol de Nacional. Foto: archivo FocoUy

Nacional venció este sábado de tarde a Cerro Largo de visitante por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026.

Los goles fueron de Tiziano Correa en el minuto 30 y el capitán Maxi Gómez a los 57, que no fue titular en este partido y que había ingresado en el minuto 54.

Nacional llega así a 14 puntos en el Clausura y a 49 en la Anual. Cerro Largo tiene 5 puntos en el Clausura y 33 en la Anual.

Foco UY
Seguí leyendo

Nacional lo dio vuelta en los minutos finales y le ganó 3-2 a Defensor Sporting por la séptima fecha

Los titulares de Daniel Carreño para este partido:

Temas de la nota

Lo más visto

Aviso a la población de Meteorología por tormentas fuertes y puntualmente muy fuertes
LO ADELANTÓ NUBEL CISNEROS

Aviso a la población de Meteorología por tormentas fuertes y puntualmente muy fuertes
MALDONADO

Imputaron al dueño de la inmobiliaria de Piriápolis detenido por maniobras con terrenos en Punta Negra
Rocha, SÁBADO DE MADRUGADA

Adolescente de 16 años murió atropellado por una camioneta cuando circulaba en bicicleta por la ruta 15
INVESTIGAN HOMICIDIO

El cuerpo calcinado hallado en un auto en Parque Vaz Ferreira es de Ariel Álvarez, ausente desde el 28 de agosto
mirá qué implica

Llegó el fin de una era: el apagón analógico ocurrirá a la medianoche

Te puede interesar

Intento de femicidio en Artigas: un hombre apuñaló a su pareja en el cuello y está en CTI video
LA VÍCTIMA ESTÁ EN UN CTI

Intento de femicidio en Artigas: un hombre apuñaló a su pareja en el cuello y está en CTI
Orsi en conferencia de prensa tras volver de la ONU, Nueva York. video
PRESIDENTE ORSI A LA PRENSA

Orsi sobre asesor de edil blanco condenado por lavado: "Cuanto más a fondo se llegue en la investigación, mejor"
Advertencia naranja y amarilla de Meteorológica por tormentas fuertes y algunas puntualmente severas
MAL TIEMPO

Advertencia naranja y amarilla de Meteorológica por tormentas fuertes y algunas puntualmente severas

Dejá tu comentario