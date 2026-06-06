Nacional dio vuelta el partido con 10 jugadores y le ganó 2-1 a Juventud bajo una intensa niebla en el GPC

Nacional le ganó 2-1 a Juventud este sábado en el Gran Parque Central por la cuarta fecha de la Serie B del Torneo Intermedio, en un partido marcado por una intensa niebla que redujo la visibilidad durante todo el encuentro.

El conjunto pedrense se había puesto en ventaja a los 42 minutos del primer tiempo con un gol de Bruno Larregui, que anotó por primera vez en la temporada. Antes, a los 19 minutos, Fernando Mimbacas había convertido para Juventud, pero el árbitro Esteban Ostojich anuló la jugada tras revisar una falta previa en el VAR.

A los 15 minutos del segundo tiempo, el futbolista de Nacional Tomás Viera recibió la segunda tarjeta amarilla y dejó a su equipo con 10 jugadores para la última media hora de juego.

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focouy-niebla-en-el-gran-parque-central-partido-nacional-juventud Foto: FocoUy. Partido bajo niebla intensa.

Pese a la inferioridad numérica, los tricolores reaccionaron. Emiliano Ancheta empató a los 20 minutos del segundo tiempo y, cuando el partido parecía encaminarse al empate, Luciano Boggio marcó a los 42 minutos para sellar la remontada y darle la victoria al equipo.

focouy-nacional-vs-juventud-de-las-piedras-gran-parque-central-niebla Foto: FocoUy.

Nacional llegaba a este compromiso tras la derrota 3-0 ante Deportivo Maldonado, mientras que Juventud venía de caer 5-2 frente a Wanderers. Además, el último antecedente entre ambos favorecía al conjunto pedrense, que había ganado 3-1 el 8 de marzo por el Torneo Apertura.

El encuentro fue el último para ambos equipos antes del parate por el Mundial 2026. Nacional afrontó el partido sin Maxi Gómez, quien continúa recuperándose de un golpe sufrido en el duelo ante Deportivo Maldonado.

Los equipos

Esta fue la oncena titular inicial de Nacional.

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Esta fue la oncena titular inicial de Juventud.