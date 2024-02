Nacional derrotó 2 a 1 a River Plate por la primera fecha del Torneo Apertura

Alineaciones:

Nacional: Luis Mejía; Rafael Haller, Juan Izquierdo, Diego Polenta, Gabriel Báez; Antonio Galeano, Lucas Sanabria, Mauricio Pereyra, Gastón González; Gonzalo Carneiro y Ruben Bentancourt. DT: Álvaro Recoba. Suplentes: Ignacio Suárez, Franco Romero, Mateo Antoni, Rodrigo Chagas, Francisco Ginella, Jeremía Recoba, Alexis Castro, Diego Zabala, Christian Ebere y Renzo Sánchez.

River Plate: Yonathan Irrazábal, Julio Báez, Norman Rodríguez, Horacio Salaberry, Christian Almeida, Ramiro Fernández; Jonathan Barboza, Thiago Galletto, Agustín Vera; Tiziano Correa y Juan Cruz De los Santos. DT: Ignacio Ithurralde.

Cambios:

Nacional: 59' Christian Ebere x G. González y Mateo Antoni x D. Polenta -lesionado-, 73' Renzo Sánchez x A. Galeano, 81' Jeremía Recoba x M. Pereyra y Diego Zabala x R. Bentancourt.

River Plate: 69' Santiago Corbo x A. Vera y Santiago Díaz x T. Correa, 75' Ramiro Cristóbal x T. Galletto y Gervasio Olivera x R. Fernández y 80' Joaquín Lavega x J. C. De los Santos.

La primera fecha continúa este sábado con Fénix vs Danubio en el Parque Capurro a partir de la hora 17, Miramar vs Progreso en el Parque Palermo desde la hora 19.15 y Deportivo Maldonado vs Boston River en el Estadio Centenario desde la hora 21.30.

El domingo se cierra la etapa con tres partidos: Cerro recibe a Wanderers en el Tróccoli a la hora 10, Liverpool visita a Racing en el Parque Roberto desde la hora 17 y Cerro Largo recibe a Peñarol a la hora 20 en el Estadio Centenario.