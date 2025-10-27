RECIBÍ EL NEWSLETTER
Nacional cesó a Pablo Peirano como entrenador: su continuidad había sido puesta sobre la mesa anteriormente

Los periodistas de Subrayado Roberto Moar y Martín Charquero indicaron que situaciones pesadas llevaron a su salida, como la derrota ante Peñarol en el clásico del Torneo Clausura, momento en que Nacional se planteó la posibilidad de cesarlo. Además, perdió la final del Torneo Intermedio también ante su tradicional rival.

tecnico-nacional-foco-uy-peirano

La Comisión Directiva de Nacional resolvió este lunes el cese de Pablo Peirano como entrenador del primer equipo tricolor.

"Nacional comunica que por decisión de la Comisión Directiva, con asesoramiento de la Dirección Deportiva, ha decidido dar por terminado el ciclo del cuerpo técnico liderado por Pablo Peirano. Agradecemos su trabajo estos meses en el club", informó el club en redes sociales.

La decisión se tomó tras el empate sin goles entre Wanderers y Nacional. El tricolor buscaba aprovechar la ventaja que dejó Peñarol tras caer 2-0 ante Cerro en el Tróccoli, pero no pudo.

Pablo Peirano dirigió 33 partidos, ganó 23, empató seis y perdió cuatro. Ganó 75 de 99 puntos con un 76% de efectividad. Tuvo 64 goles a favor y 29 en contra.

